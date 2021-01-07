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Kütahya’nın değerlerini gün yüzüne çıkartacaklar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2021 11:31 | Son Güncelleme

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü ve öğretmenleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(KSBÜ) Rektörü Prof.

Kütahya’nın değerlerini gün yüzüne çıkartacaklar

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü ve öğretmenleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi(KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya ziyarette bulundu. Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen ziyarette Okul Müdürü Mustafa Demir, Biyoloji Öğretmeni Muzaffer Efe ve Müzik Öğretmeni Serkan Saruhan yer aldı.
Ziyaret kapsamında çeşitli projelerden bahsedilerek fikir alışverişinde bulunuldu. TÜBİTAK 4004 Projesi hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Demir, “Bu proje kapsamında Kütahya’nın farklı değerlerini eğitim ortamı, eğitim materyali olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede termal sular ve termal sularla tedavi ile ilgili bir eğitim konusunu bilimsel olarak işleyeceğiz inşallah. Bu kapsamda Rektör Hocamız Prof. Dr. Vural Kavuncu eğitmen olarak katılacak. Bizlere bilgilendirme yapacak. Destekleri için teşekkür ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

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