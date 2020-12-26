Kütahya’nın gururu oldular

Belediyespor Atletizm Takımı, Adana’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya’yı temsil etti. Yapılan yarışmada Türkiye 3. olan atletizm takımını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Adana’da düzenlenen Kulüpler Arası Yıldızlar (U18) Türkiye Şampiyonası’na katılan Kütahya Belediyespor Atletizm Takımı Türkiye 3.’sü oldu. Atletizm takımı sporcuları ve antrenörleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette genç sporcuların başarılarını dileyen Başkan Işık, sporcuları ödüllendirdi.

Başkan Işık, “İlimiz adına çok güzel ve sevindirici olay için buradayız. 16 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da yapılan Kulüpler Arası Yıldız (U18) Bölgesel Kros Liginde Kütahya Belediyespor Kulübü atletizm takımımız ikincilik başarısını gösterdi. Bu başarı takımımıza Türkiye genelinde Kulüpler Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandırdı. Adana’da yapılan Kulüpler Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Kütahya Belediyespor Atletizm takımı olarak Türkiye 3. oldu. 18 takımın mücadele ettiği böyle bir yarışmada şehrimize ve belediyemize Türkiye 3.’lüğü kazandıran takımımızın değerli üyeleri Ali Rıza Ersoy, Murat Köse, Mehmet Ersoy ve antrenörleri İdris Güleç’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takımımızın bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan Belediyemiz Kültür Sosyal Hizmetler Müdürümüz ve ilgili başkan yardımcımız çok ciddi katkıda bulundu. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Belediyemizin mütevazı ödüllerini sporcularımıza ve hocamıza vereceğiz. Başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonra üstün başarılar ve uluslararası yarışmalarda yine belediyemiz adına başarıları umut ediyoruz” dedi.



