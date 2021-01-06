YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahyaspor gol olup yağdı

Kütahyaspor gol olup yağdı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2021 19:55 | Son Güncelleme

İlk devrenin son maçını kendi evinde İskenderun Futbol Kulübü ile oynayan Belediye Kütahyaspor, rakibini 5-0 gibi faklı bir skorla yenerek üç puanın sahibi oldu.Misli.com 3.

İlk devrenin son maçını kendi evinde İskenderun Futbol Kulübü ile oynayan Belediye Kütahyaspor, rakibini 5-0 gibi faklı bir skorla yenerek üç puanın sahibi oldu.
Misli.com 3. Ligindeki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin ilk devresinin son maçını evinde İskenderun Futbol Kulübü ile oynadı. Maça hızlı başlayan ve ilk dakikalarda iki gol bularak üstünlüğü ele alan mavi-şimşekler, ilk yarıyı dakika 6’da Emrah Dağ, dakika 10’da Erdem Onur Beytaş ve dakika 27’de Onur Garip’in bulduğu goller ile 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili ve baskılı futbolunu sürdüren Belediye Kütahyaspor, 49. dakikada Onur Garip ve 60. dakikada Enes Nalbantoğlu’nun golleriyle skoru 5-0’a taşıdı. Rakibi İskenderun Futbol Kulübünü 5-0 gibi farklı bir skorla geçen mavi-şimşekler şampiyonluk yolunda ilk devreyi galibiyetle tamamlayarak, önemli bir adımı daha geride bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.