Kutes, Ankiros Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Döküm markası Kutes, bu yıl 15’inci kez düzenlenecek metalürji buluşması Ankiros/Turkcast Fuarı’na katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kutes, Ankiros/Turkcast Fuarı'nda ziyaretçilerini 6-8 Ekim'de H7-A100 numaralı stantta ağırlayacak.

15. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı Ankiros ve 9. Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı Turkcast, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

30 yıllık tecrübesiyle başta otomotiv, hidrolik, pompa olmak üzere iklimlendirme, yan sanayi, demir yolu, inşaat, tarım ve iş makineleri sektörlerinde ulusal ve uluslararası markalar için üretim yapan, döküm markası Kutes; fuarda 9 farklı sektör için ürettiği ürünleri sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, Avrasya’nın en önemli metalürji buluşması Ankiros/Turkcast Fuarlarında, ulusal ve global markalarla bir araya gelecek olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Kendilerini 9 farklı sektörde 40’ın üzerinde müşteriye 1.100 çeşit ürün ile hizmet veren bir çözüm ortağı olarak adlandırdıklarını aktaran Kutmangil, "Müşterilerimiz ile bir araya gelip sıcak temas kurabileceğimiz her fırsat bizim için çok değerli. Ankiros ise ülkemizde gerçekleşen Avrasya’nın en büyük metalürji buluşması olması sebebiyle bizim için ayrı bir önem taşıyor.

Demir-çelik ve döküm sanayisinin uluslararası ve yerli üretici ve tedarikçileri ile bir araya gelerek sektörün geleceği için önemli iş birlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuarda ziyaretçilere sunacağımız ürünlerimizin dışında bu sene VR teknolojisini kullanarak misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak için sürpriz planlarımız var. Hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

