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Kutes, Automechanica Frankfurt’ta ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak

31.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Esat Kutmangil: - "Global arenadaki profesyonellerle standımızda bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ülkemizin ihracat gelirlerine katkı sağlamak için önemli iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kutes, otomotiv yedek parça ve aksesuarları fuarı olan Automechanica Frankfurt’a katılarak, ziyaretçilerini 13-17 Eylül'de 4 gün boyunca salon 6.2’de D92 numaralı standında ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe uluslararası oyuncuların yeniliklerinin ve imalat endüstrisinde son gelişmelerin sergilendiği Automechanica Frankfurt katılımcıları ağırlayacak.

Döküm sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle bulunan Kutes, 4 gün boyunca sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelecek. Ana tedarikçi olarak başlıca otomotiv, hidrolik, tarım, makine, demiryolu, pompa, vana endüstrilerine parça üreten Kutes, fuardaki ziyaretçilerine üretimini yaptığı parçaları sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, dünyanın en büyük otomotiv yedek parça ve aksesuarları fuarında Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek,"Automechanica Frankfurt’un otomotiv sektöründeki en yeni teknolojileri takip etmek ve kendimizi anlatmak için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz. Global arenadaki profesyonellerle standımızda bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ülkemizin ihracat gelirlerine katkı sağlamak için önemli iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- İnovasyon ve dijital dönüşümde sektöründe öncü marka

Verilen bilgiye göre, farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üreten Kutes, başta otomotiv, hidrolik, pompa olmak üzere iklimlendirme, yan sanayi, demiryolu, inşaat, tarım ve iş makineleri sektörlerinde ulusal ve uluslararası markalara hizmet veriyor.

İşinde uzman 350’nin üzerinde çalışanıyla 10 kalite sertifikasyonu, ÜR-GE ve inovasyon çalışmaları, ileri teknoloji yatırımları ve barkod sistemi başta olmak üzere başlattığı dijital dönüşüm ile üretim safhalarını A’dan Z’ye takip edilebilir hale getiren Kutes müşterilerine sipariş durumlarını anlık takip edebilme konusunda da sektöründe öncü oldu.

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