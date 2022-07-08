Kutes, bu yıl 2 milyon avroluk sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Kutes Metal, bu yıl 2 milyon avroluk sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirecek.

Kutes Metal'dan yapılan açıklamaya göre, döküm sektöründe 30 yıldan fazladır faaliyet gösteren şirket, 2022'nin ilk yarısında iç ve dış pazardan gelen talep neticesinde beklenen bütçenin üzerinde üretim ve ciro gerçekleştirdi.

Açıklamada, ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, 2021'in son çeyreğinde başlayan ve bu senenin ilk yarısında devam eden ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışın kar marjlarında oluşturduğu baskıdan bahsetti.

Ham madde fiyatlarında normalleşmenin başladığını ancak enerji fiyatlarının artmaya devam etmesinin beklendiğini aktaran Kutmangil, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin çözülmesi halinde kendi sektörlerinde 2023 ilk çeyrek sonuna kadar bir daralma yaşanmayacağını düşündüklerini anlattı.

Kutmangil, "Kutes olarak esnek yönetim yapımız, satın alma ve finans kaynaklarının yönetimindeki stratejik bakış açımızla üretime ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "EPDK'dan 20 yıl süreli tedarik lisansımızı aldık"

Kutmangil, ihracat hedefiyle büyüyen döküm sektörünün en önemli konularının başında enerji, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izinin geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karbonsuzlaşma politikasının belirlenmesiyle atık azaltma, sürdürülebilir ürünler tasarlama, döngüsel modelleri değerlendirme ve yeniden kullanım ya da geri dönüşüm potansiyellerini değerlendirmek sektörümüz için büyük önem taşıyor.

Yüzde 100 yeşil enerji ile yüzde 100 yeşil üretim hedefimiz doğrultusunda bu yıl EPDK'dan 20 yıl süreyle tedarik lisansımızı aldık. Bu lisansımız sayesinde tedarikimizi yenilenebilir enerji üreticilerinden sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2022 içinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede 2 milyon avroluk yatırım bütçeledik. Bu alanda yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

- "Hedefimiz karbon negatif olmak"

Kutes CEO'su Kutmangil, sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında yeni bir çatı güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"1000 kwh'lik yeni çatı güneş enerjisi santrali yatırımımızla toplam kapasitemizi 1.240 kwh'ye çıkaracağız. Bunun dışında arazi GES yatırımlarıyla kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca atık bertarafı ve kum geri dönüşüm tesisimizi hayata geçireceğiz. Karbon negatif olma hedefimiz doğrultusunda ise ağaçlandırma projemizi başlatacağız. Bu yıl 100 bin fidan dikimi gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında 10 yılda 20 milyon TL yatırımla en az 1 milyon ağaca ulaşmayı hedefliyoruz."

