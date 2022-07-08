YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kutes, bu yıl 2 milyon avroluk sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirecek

Kutes, bu yıl 2 milyon avroluk sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirecek

08.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil: - "EPDK'dan 20 yıl süreyle tedarik lisansımızı aldık. Bu lisansımız sayesinde tedarikimizi yenilenebilir enerji üreticilerinden sağlamayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kutes Metal, bu yıl 2 milyon avroluk sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirecek.

Kutes Metal'dan yapılan açıklamaya göre, döküm sektöründe 30 yıldan fazladır faaliyet gösteren şirket, 2022'nin ilk yarısında iç ve dış pazardan gelen talep neticesinde beklenen bütçenin üzerinde üretim ve ciro gerçekleştirdi.

Açıklamada, ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, 2021'in son çeyreğinde başlayan ve bu senenin ilk yarısında devam eden ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışın kar marjlarında oluşturduğu baskıdan bahsetti.

Ham madde fiyatlarında normalleşmenin başladığını ancak enerji fiyatlarının artmaya devam etmesinin beklendiğini aktaran Kutmangil, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin çözülmesi halinde kendi sektörlerinde 2023 ilk çeyrek sonuna kadar bir daralma yaşanmayacağını düşündüklerini anlattı.

Kutmangil, "Kutes olarak esnek yönetim yapımız, satın alma ve finans kaynaklarının yönetimindeki stratejik bakış açımızla üretime ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "EPDK'dan 20 yıl süreli tedarik lisansımızı aldık"

Kutmangil, ihracat hedefiyle büyüyen döküm sektörünün en önemli konularının başında enerji, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izinin geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karbonsuzlaşma politikasının belirlenmesiyle atık azaltma, sürdürülebilir ürünler tasarlama, döngüsel modelleri değerlendirme ve yeniden kullanım ya da geri dönüşüm potansiyellerini değerlendirmek sektörümüz için büyük önem taşıyor.

Yüzde 100 yeşil enerji ile yüzde 100 yeşil üretim hedefimiz doğrultusunda bu yıl EPDK'dan 20 yıl süreyle tedarik lisansımızı aldık. Bu lisansımız sayesinde tedarikimizi yenilenebilir enerji üreticilerinden sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2022 içinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede 2 milyon avroluk yatırım bütçeledik. Bu alanda yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

- "Hedefimiz karbon negatif olmak"

Kutes CEO'su Kutmangil, sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında yeni bir çatı güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"1000 kwh'lik yeni çatı güneş enerjisi santrali yatırımımızla toplam kapasitemizi 1.240 kwh'ye çıkaracağız. Bunun dışında arazi GES yatırımlarıyla kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca atık bertarafı ve kum geri dönüşüm tesisimizi hayata geçireceğiz. Karbon negatif olma hedefimiz doğrultusunda ise ağaçlandırma projemizi başlatacağız. Bu yıl 100 bin fidan dikimi gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında 10 yılda 20 milyon TL yatırımla en az 1 milyon ağaca ulaşmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçelievler’de kurban kesim alanı hizmete hazırBahçelievler’de kurban kesim alanı hizmete hazır
İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçtiİBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçti
Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiTrabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
ceo

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Metin Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.