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  4. Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil: "Yıl sonuna kadar üretimde düşüş öngörmüyoruz."

Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil: "Yıl sonuna kadar üretimde düşüş öngörmüyoruz."

14.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İç pazarın yanı sıra yurt dışından alınan siparişler için üretim hızla devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, "Yıl sonuna kadar üretimde düşüş öngörmüyoruz. Sanayi üretim endeksinde daralma yaşansa da yılın son çeyreğinde sektörümüzde bir düşüş öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kutmangil, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

2022 yılının son çeyreğinde döküm sektöründe bir düşüş yaşanmasını öngörmediklerini bildiren Kutmangil, resesyon beklentisi ve enerji fiyatlarındaki hızlı ve yüksek artışların 2023 yılı için belirsizlik yarattığını aktardı.

Ali Esat Kutmangil, sanayi üretiminde yaşanan daralmanın kendilerine ve sektöre yansımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretim endeksinde daralma yaşansa da yılın son çeyreğinde sektörümüzde bir düşüş öngörmüyoruz. İç pazarın yanı sıra yurt dışından alınan siparişler için üretim hızla devam ediyor. Ancak ülkemizin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel resesyon beklentisi 2023 yılı için belirsizlik yaratıyor. Enerji fiyatlarında yaşanan hızlı ve yüksek artışlar da belirsizliği artırıyor.

Bu noktada ihracat pazarlarına bağlı olarak üretimde gerileme yaşanması söz konusu olabilir. Kutes olarak bu dönemde biz de satınalma ve finans kaynaklarımızı stratejik olarak yöneterek üretimimize devam edeceğiz."

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