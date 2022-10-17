Kutes UN Global Compact imzacısı oldu

İSTANBUL (AA) - Kutes, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacıları arasında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklmaya göre Kutes, 160'ın üzerinde ülkede 15 binin üzerinde şirketin yer aldığı dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact platformuna katıldı.

Dünya çapındaki bir girişimin parçası olan Kutes, böylece UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale gelmek için çalışacağını taahhüt etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, sürdürülebilirliği şirket kültürünün bir parçası haline getirmek için ilk günden beri çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"UN Global Compact'in bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Platformun 10 ilkesine uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Kutes olarak 'Operasyonel Mükemmellik Programı'mız kapsamında müşterilerimize, gelecek nesillere ve dünyaya duyduğumuz sorumlulukla çevre, TPM, Endüstri 4.0, inovasyon, operasyonel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odağında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir ve sorumlu üretim bakış açısıyla hareket ederken, UN Global Compact'e dahil olarak çalışmalarımızı Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde sürdüreceğiz."

- Yüzde 100 yeşil enerji ile yüzde 100 yeşil üretim hedefi

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilirliği şirket kültürünün önemli bir parçası olarak gören Kutes, Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh’lık GES yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60’ını yeşil enerji olarak kendi üretiminden sağlıyor.

Kutes Döküm tarafında hayata geçirdiği 630 bin metreküplük toz emiş sistemleri sayesinde ise baca gazı emisyonlarını 5 ppm'e düşürdü. Kutes'in sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için yatırım ajandasında 1 Mw’lık yeni çatı ve 30 Mw’lık arazi güneş enerjisi santralinin kurulumu ve atık bertarafı ile ilgili stratejik projeler bulunuyor.

Toplamda 31MW’lık GES yatırımı için 5H1 kapsamında lisansız elektrik üretim tesisleri çağrı mektuplarımızı alan Kutes, 2023 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

Böylece şirket, yıllık 30 milyon kwh saat kapasite ile 24 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak altyapı kurmayı ve 16 milyon ağacın karbon emilime eş değer bir katkı yapmayı hedefliyor.

Aynı zamanda yüzde 100 yeşil enerji ile yüzde 100 yeşil üretim gerçekleştirmeyi ve karbon nötr olmayı amaçlayan şirket, 2023 yılından itibaren başlayarak 10 yılda en az 1 milyon fidan dikilmesi ile de karbon negatif olmayı hedefliyor.

- Endüstri 4.0 ve dijital çözümlerle üretim esnekliğini artıracak

Şirketi 2022 yılında operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik çalışmaları dahilinde dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ve inovasyon için 9 milyon avroluk yatırım tamamladı.

2019 yılının ikinci çeyrek sonunda devreye aldığı yatay hattı ile Türkiye’nin ilk tam entegre hattına sahip olan Kutes’in robotik teknoloji yatırımlar da gündeminde bulunuyor.

Verimlilik, kalite ve iş güvenliği odaklı tüm inovasyon çalışmalarını takip eden Kutes, üretim safha süreçlerini barkod sistemi ile A’dan Z’ye takip edebilir hale getirme konusunda da öncü oldu.

Endüstri 4.0 hareketi ve dijital çözümlerle üretim esnekliğini daha da artırmayı amaçlayan Kutes, dijital saha ve kalite yönetimi yatırımlarıyla da akıllı üretim hatları kuracak.

Toplam Verimli Yönetim/Bakım (Total Productive Maintenance-TPM) çalışmalarına da öncelik veren Kutes, bu yolla çalışanların operasyonel ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, sürekli iyileştirme faaliyetleriyle üretim ekipmanlarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

