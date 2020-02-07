YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. KUTO bilgilendirmeye devam ediyor

KUTO bilgilendirmeye devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.Kuşadası Ticaret Odası’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında katılımcılara; kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri tanımları, yasal yükümlülükler, veri sahibinin hakları ve konuyla ilgili idari ve adli cezalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.
Kuşadası Ticaret Odası’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında katılımcılara; kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri tanımları, yasal yükümlülükler, veri sahibinin hakları ve konuyla ilgili idari ve adli cezalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca; VERBİS; veri sorumluları, veri işleyenlerin görevleri ve KVKK uyumluluk aşamaları hakkında da bilgiler verilen toplantıda katılımcılar; açık rıza ve açık rıza istisnaları nedir gibi sorularına da cevaplar buldular.
Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda toplantılar ve eğitimler gerçekleştiren Kuşadası Ticaret Odası’nda yapılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantısının sonunda, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Aydın Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.