Kütüb-i Sitte nedir? Önemi nedir? İçerdiği eserler hangileridir?

İslam medeniyetinin bel kemiği olarak da tanımlanan hadisler,dini açıdan hukuk ve ahlaki rehber kabul edilirler. Kelime olarak hadis, rapor, konuşma, hesap, rivayet gibi durumlar için kullanılan Arapça kökenli bir sözcük olma özelliği taşır.

Kütüb-i Sitte nedir?

En genel tanımı ile Kütüb-i Sitte anlamı Altı Kitap olan, Ehli sünnet tarafından en gerçek ve sağlam hadis kaynağı olarak ifade edilir. İslam aleminde hadis bilimi açısından en önemli altı büyük hadis kitabını ifade etmek için kullanılır. Türkçesi Altı Kitap’tır. Bu altı kitap Hz. Muhammed’in (S.A.V) sözleri, eylemleri ve onayladıkları ile ilgili olan hadisleri içeren ve İslam aleminde çok yüksek öneme sahip olan eserlerdir.

Hadisler, İslam dininin temel kabul edilen kaynağı Kur'an-ı Kerim ile birlikte Müslümanların dini ve günlük hayatlarını düzenlemeleri için rehber kabul edilir ve tüm İslam alemi için son derece önemlidir.

Kütüb-i Sitte’nin önemi nedir?

Kütüb’i Sitte hadislerin ne kadar güvenilir ve ne kadar doğru olduğunu belirleyen en temek kaynaklardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu altı kitap, İslam dinine ait temel öğretileri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren en önemli hadis koleksiyonları olarak da tanımlanmaktadır.

Müslümanlar bu kitaplarda bulunan tüm hadisleri Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatına dair en güvenli kaynaklar olarak da kabul etmektedirler.

Ek olarak Kütüb-İ Sitte İslam dininde çeşitli hukuki, inançla ilgili ya da ahlaki konuların doğru bir şekilde anlaşılması konusunda da kritik bir görev üstlenmektedir. Çeşitli eserlerinden oluşan Kütüb-i Sitte’deki her eser ayrı bir anlam ve önem içermektedir.

Kütüb-i Sitte’nin içerdiği eserler hangileridir?

Kütüb-i Sitte adı verilen altı hadis kitabı ve açıklamaları şu şekildedir:

Sahih-i Buhari: İmam el Buhari’nin derlediği bir eserdir. Yaklaşık 7275 hadis içermektedir.

Sahih-i Müslim: İmam Müslim tarafından derlenmiştir ve 4000 kadar hadis içerir.

Sünen-i Ebu Davud: İmam Ebu Davud’un derlediği bu eserde de hadis sayısı 4800 adet kadardır.

Sünen-i Tirmizi: İmam Tirmizi derlemiştir ve hadis sayısı 4000’den fazladır.

Sünen-i Nesai: İmam Nesai’nin düzenlediği bu eserde 5700 hadis olduğu bilinmektedir.

Sünen-i İbn Mace: İmam İbn Mace tarafından derlenmiş olan bu eserde yer alan hadis sayısı 4000 kadardır.

Kütüb-i Sitte İslam dinine ait hukuku, ahlakı, inançları anlatır ve bunların temellerini atan bir özelliğe sahiptir. Hadisler İslam dininin ibadetlerini, sosyal düzenini, toplumsal ilişkilerini ve ahlaki değerlerini de düzenleyen çok önem verilen kaynaklardır. İslam dininin 5 temel şartı olan Kelime-i Şehadet, namaz, oruç, zekat ve Hac gibi ibadetlerin nasıl icra edileceklerini de ayrıntılı bir biçimde açıklar. Ayrıca İslam’ın toplumda nasıl yaşanacağına dair öğretilerini de içermektedir.

Hadis ilminde çok önemli ve temel kabul edilen bir başvuru kaynağı olan Altı Kitap hadislerin en doğru ve en güvenilir biçimde kaydedildiği eserlerdir. Müslümanların hem günlük yaşamlarını hem de dini vecibelerini en doğru şekilde yerine getirmelerini sağlayan rehberler olarak da kabul edilirler.