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Kütükçü’ye otoparklı pazar yeri

ANTALYA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2/B sorununun çözülmesi ve kat artışı imkanı getiren imar revizyonu çalışması neticesinde gecekondudan modern konutlara değişim gerçekleştirilen Kütükçü Mahallesinde semt pazarı yeri sorunu çözülüyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2/B sorununun çözülmesi ve kat artışı imkanı getiren imar revizyonu çalışması neticesinde gecekondudan modern konutlara değişim gerçekleştirilen Kütükçü Mahallesinde semt pazarı yeri sorunu çözülüyor. Mahallede sokak aralarında kurulan pazar, artık plana uygun yerinde olacak.

Pazar yeri için imar revizyonu
Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, pazar yeri olmayan mahalleye, pazar yeri kazandırmak amacıyla imar planı revizyon önerisi hazırladı. Revizyon planda pazar yerinin, mahalle ile askeri alan arasındaki yeşil alan içerisinde yapılması uygun görüldü. Park alanının çevresinden geçen imar yolunun kaldırılmasıyla elde edilecek alanda pazar yeri üretmek amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar daha önce onaylanmıştı. Bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapıldı.

Otoparklı pazar yeri
Revizyon ile kaldırılan 7 metrelik imar yolundan kazanılan 3810 metrekarelik alan, park alanının güney doğu kısmında pazar yeri olarak düzenlendi. Mevcuttaki park alanı ise batıdaki park alanıyla bütünleştirilerek, yeniden planlandı. Öneri plan ile Pazar yerinin güney kısmına otopark alanı da getirildi.
Kütükçü Mahallesi’nin semt pazarı sorununu çözecek olan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu, Kepez Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında görüşülerek onaylandı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylandıktan sonra imar revizyonu yapılan alanın imar uygulaması yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde imar revizyonu yapılan alanda incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bürokratlarına planlamanın yasal süreçleri tamamlandıktan sonra yeşil alan ve pazar yeri düzenlemelerinin yapılmasının talimatını verdi.

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