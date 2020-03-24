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Kütüphanelere evlerinizden bağlanın

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunan kütüphaneleri e kitaplarla şehrin her köşesine taşıyor.

Kütüphanelere evlerinizden bağlanın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunan kütüphaneleri e kitaplarla şehrin her köşesine taşıyor. E kütüphaneden yararlanmak isteyenlerin kolayca üye olmaları da mümkün hale getirildi. E kütüphaneye kutuphane.kayseri.bel.tr adresinden girilebiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığında 400 yayınevinin 22 binden fazla e-kitabı bulunuyor. E kütüphanede ayrıca atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynakları da yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde bulunan tüm bu kaynakları online olarak görüntülemek mümkün. Ayrıca bu kaynaklar bilgisayarlar, android ve IOS destekli cihazlarla ödünç alınabiliyor ve böylece internet erişimine ihtiyaç duyulmadan da e-kitaplardan yararlanılabiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde e-kitap üyeliği bulunan kişiler kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyorlar. Üyeliği bulunmayan kişiler ise kutuphane@kayseri.bel.tr adresine yapacakları başvuru ile şifre alıp kolayca e kütüphaneye bağlanabiliyorlar. E kütüphane için üye sınırlaması da bulunmuyor. E kütüphaneye kutuphane.kayseri.bel.tr adresinden girilebiliyor.

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İkindi
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Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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