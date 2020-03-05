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Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’da Rahvan isimli kuyruğu kopan atının durumuna üzülen Veteriner Hekim Halil Bilgin, kuaförü atın bulunduğu alana götürerek kaynak işlemi yaptırdı.

Antalya’da Rahvan isimli kuyruğu kopan atının durumuna üzülen Veteriner Hekim Halil Bilgin, kuaförü atın bulunduğu alana götürerek kaynak işlemi yaptırdı. Bilgin, "Kadınların saçlarına yapılan kaynak uygulaması aklıma geldi. Kuaför arkadaşımın 2 buçuk saatlik uğraşları sonucu atım yeni kuyruğuna kavuştu" dedi.
Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Uzunoluk mahallesinde Veteriner Hekim Halil Bilgin, Rahvan isimli atına gözü gibi bakıyor. Akşam saatlerinde atının kuyruğunun koptuğunu farkeden Bilgin büyük şok yaşadı. durumu görünce moralinin oldukça bozulduğunu dile getiren Bilgin, "Atın görselliği bozuldu, ne yapabiliriz diye düşündük. Önümüz yaz olduğu için kuyruğu olmadığından sinekler atı rahatsız edecek. Sonra kadınların saçlarına yaptırdığı kaynak uygulaması aklımıza geldi. Arkadaşım Fikret Kavurt’u aradım ve durumu anlattım, o da gerekeni yapacağını söyledi" şeklinde konuştu.

"Diğer atlardan kuyruk topladık"
Kuaförün tutup tutmayacağını denemek için örnek kuyruk istediğini anlatan Bilgin, " Diğer atlarımızdan kuyruk götürdük ve denedik, arkadaşım da olabileceğini söyledi. Daha sonra diğer atlarımızdan seyreltilmiş şekilde kuyruk topladık ve Kuaför arkadaşa verdik. Daha sonra arkadaşımız topladığımız kuyrukları kaynak işlemi yaptı. İşlem yaklaşık 2,5 saat sürdü. Normal de çok hareketli olmasına rağmen at hiç hareket etmedi. O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı” dedi.

"O da kuyruğunun yapıldığını hissetti"
Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Kuaför Kavurt ise "Her insanda olduğu gibi bizde de hayvan sevgisi var. Kadın kuaförüyüm ama hayvanların da bu tarz işlere ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ata olur mu olmaz mı diye tedirginlik yaşadık. Orijinal kuyruk istedim ve denedim, uyum sağlayınca işleme başladık. At da işlemler yapılırken bizlere çok yardımcı oldu. O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. 2,5 saat uğraştık ve yaptık. Mutlu ettiğimize inanıyorum. Ben onun gözlerinden anlamıştım duruşundan. Her şey çok güzel oldu hayvanları sevmek lazım” diye konuştu.

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