YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuyucak Belediyesi evi yanan kadının yüzünü güldürdü

Kuyucak Belediyesi evi yanan kadının yüzünü güldürdü

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evi yanan yaşlı kadına Kuyucak Belediyesi yardım elini uzatarak evini yeniledi.Aydın’ın Kuyucak İlçesinde oğlu ile yaşayan 76 yaşındaki Hatice Solmaz’a ait ev kış aylarında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evi yanan yaşlı kadına Kuyucak Belediyesi yardım elini uzatarak evini yeniledi.
Aydın’ın Kuyucak İlçesinde oğlu ile yaşayan 76 yaşındaki Hatice Solmaz’a ait ev kış aylarında yanarak kullanılamaz hale geldi. Kuyucak Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları başlatarak yaşlı kadına yeni bir ev yaptı ve eşyalarını temin etti.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her zaman ve her durumda yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek yeni evine kavuşan Hatice Solmaz’a evinin anahtarını teslim etti. Başkan Ertürk, “İlçemizde evi yanan evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Hatice teyzemizi yeni evine kavuşturduk. Gerekli eşyalarını da temin ettik. Hatice teyzemize yeni evinin hayırlı olmasını, sağlıklı ve huzurlu günlerde güle güle oturmasını diliyorum” dedi.
“Allah başımızdan eksik etmesin”
Evleri yenilenen Hatice Solmaz ve oğlu Ferhat Toprak, Belediye Başkanı Ertürk’ e ve belediye ekiplerine teşekkürlerini ederek, “Evimiz yandığından dolayı Başkanımız bize yardımcı oldu. Bizi geri çevirmedi isteklerimizi yerine getirdi. Allah başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun. Bizim dileklerimizi yerine getirdiler, bizi mahcup etmediler. Bizi darda bırakmadıkları için onlara minnettarız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü

Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.