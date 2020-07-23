Kuyucak Belediyesi evi yanan kadının yüzünü güldürdü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evi yanan yaşlı kadına Kuyucak Belediyesi yardım elini uzatarak evini yeniledi.

Aydın’ın Kuyucak İlçesinde oğlu ile yaşayan 76 yaşındaki Hatice Solmaz’a ait ev kış aylarında yanarak kullanılamaz hale geldi. Kuyucak Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları başlatarak yaşlı kadına yeni bir ev yaptı ve eşyalarını temin etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her zaman ve her durumda yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek yeni evine kavuşan Hatice Solmaz’a evinin anahtarını teslim etti. Başkan Ertürk, “İlçemizde evi yanan evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Hatice teyzemizi yeni evine kavuşturduk. Gerekli eşyalarını da temin ettik. Hatice teyzemize yeni evinin hayırlı olmasını, sağlıklı ve huzurlu günlerde güle güle oturmasını diliyorum” dedi.

“Allah başımızdan eksik etmesin”

Evleri yenilenen Hatice Solmaz ve oğlu Ferhat Toprak, Belediye Başkanı Ertürk’ e ve belediye ekiplerine teşekkürlerini ederek, “Evimiz yandığından dolayı Başkanımız bize yardımcı oldu. Bizi geri çevirmedi isteklerimizi yerine getirdi. Allah başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun. Bizim dileklerimizi yerine getirdiler, bizi mahcup etmediler. Bizi darda bırakmadıkları için onlara minnettarız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

