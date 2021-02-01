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Kuyucak Belediyesi, Uzaktan Eğitim Sınıfı’nı hizmete sundu

01.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Kuyucak Belediyesi, Pandemi döneminde eğitim öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesi dolayısıyla harekete geçerek Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde Uzaktan Eğitim Destek Sınıfını çocukların hizmetine sundu.Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde hizmete açılan Uzaktan Eğitim Destek Sınıfı’nda öğrenciler derslerini aksatmadan eğitimlerine devam ederken öğretmen eşliğinde ödevlerini yapıyorlar.“Her şey çocuklarımızın geleceği için”Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “2014 yılı 1 Nisan’dan itibaren Kuyucak’ta bugüne kadar hiç olmadığı kadar güzel bir birliktelik sağladık.

Kuyucak Belediyesi, Pandemi döneminde eğitim öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesi dolayısıyla harekete geçerek Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde Uzaktan Eğitim Destek Sınıfını çocukların hizmetine sundu.
Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde hizmete açılan Uzaktan Eğitim Destek Sınıfı’nda öğrenciler derslerini aksatmadan eğitimlerine devam ederken öğretmen eşliğinde ödevlerini yapıyorlar.
“Her şey çocuklarımızın geleceği için”
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “2014 yılı 1 Nisan’dan itibaren Kuyucak’ta bugüne kadar hiç olmadığı kadar güzel bir birliktelik sağladık. Bu hizmetler de halkımızın bize olan desteği ve güveni sayesinde ortaya çıktı. İlçemizde çocuklarımıza sıcak bir ortamda ders konusunda destek vermek istedik. Çocuk kütüphanemizi ve Pandemi dolayısıyla Eba Destek Sınıfı’mızı hayata geçirdik. Çocuklarımız burada öğretmenleri eşliğinde derslerini hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Önemli olan çocuklarımızın eğitimini aksatmadan geleceğe emin adımlarla yürümesi. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Öğretmenimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” açıklmasında bulundu.
Gençlik Merkezi’nin toplam alan 25 bin metrekare olup 1250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Ertürk, “Hizmet binamız içerisinde çocuk kütüphanesi, Eba Destek Sınıfı, kafeterya, müzik odası, resim odası, spor ve fitness odası, el sanatları odası bulunmaktadır. Açık alanda ise; yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, voleybol- basketbol sahası, tenis kortu, amfitiyatro , çocuk oyun alanları , yürüyüş yolları ve geniş yeşil alandan oluşmaktadır.Böylelikle kadınlara, çocuklara ve yaşlılarımıza kadar her kesime hitap eden çok amaçlı bir hizmet binamız oldu” şeklinde ifade etti.
“Öğrenciler ve veliler hizmetten memnun”
Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim ile eğitime devam eden çocuklar “ Evimizde bazen internetimiz çekmiyor, bazen de kardeşlerimiz ile aynı bilgisayardan derslerimize devam ediyorduk. Ama burada derslerimize daha rahat giriyoruz ve öğretmenimiz de bize derslerimizde yardımcı oluyor. Arkadaşlarımızla mutluyuz. Başkan amcamıza teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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