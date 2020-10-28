YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuyucak’ta Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Kuyucak’ta Atatürk anıtına çelenk sunuldu

AYDIN HABERLERİ  | 28.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı J.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Burhan Algül, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Ertürk’ün Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrağın göndere çekilmesiyle program sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı Edirne’de yapıldı
TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı Edirne’de yapıldı
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Diyarbakır’da 4 aydır kayıp olan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Diyarbakır’da 4 aydır kayıp olan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Başkan Büyükkılıç TBB encümen üyeliğine yeniden seçildi
Başkan Büyükkılıç TBB encümen üyeliğine yeniden seçildi

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:57
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Neva Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
93 Yıl Önce Aydın
93 Yıl Önce Aydın
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.