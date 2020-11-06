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Kuyumcu çetesi tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.11.2020 20:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kuyumcu işyerine müşteri gibi giren üç kadın el çabukluğu ile çaldıkları ziynet eşyası sonrası kayıplara karıştı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kuyumcu işyerine müşteri gibi giren üç kadın el çabukluğu ile çaldıkları ziynet eşyası sonrası kayıplara karıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından teşhis ettiği şüphelileri Aydın’da yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla dışından hırsızlık amacıyla gelen 4’ü kadın 5 kişi, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcu işyerine müşteri gibi girdi. Kadınlardan ikisi görevliler ile altın bakarken, ortada bulunan bir başka kadın ise el çabukluğu ile altınlardan birisini cebine attı.
Kuyumcudan ayrı ayrı ayrılan üç kadın gittikten sonra kuyumcu altınların eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamera kayıtları incelenince gerçek ortaya çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışma başlattı.
Olayın şüphelilerin Aydın’a seyir halinde olduğu tespit edildi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibat kurulmasının ardından kuyumcudan hırsızlık yapan Y.K, S.A.(erkek) Y.K., S.G ve A.B. Aydın’da gözaltına alınarak ekipler tarafından Muğla’ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine çıkarılan biri erkek dördü bayan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Genek Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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