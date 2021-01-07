Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

ZANLILAR ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Adliye sarayı
Şüphelilerin adliyeye getirilişi
Güvenlik kamerası görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)