Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

ZANLILAR ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliye sarayı

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

