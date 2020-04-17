Kuyuya düşen inek, kurtarıldı

Elazığ’da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Salkaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde sahibi tarafından dışarı çıkarılan büyük baş hayvanlardan biri 2 metrelik kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kurdukları sistemle ineği kurtarma aparatı takarak yukarı çıkardı.

Kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

