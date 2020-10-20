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Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi Boğasa Sokak’ta, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi Boğasa Sokak’ta, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla 15 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, sahibine teslim edildi.

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