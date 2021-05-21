YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

21.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Bakan Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Trakya Üniversitesinin tecrübeleri doğrultusunda Kuzey Makedonya'da kurulması planlanan teknopark, akreditasyon, akademik etkinlik ve iş birlikleri, değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, Bakan Carovska ve beraberindeki heyeti Edirne'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Üniversitenin bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu aktaran Tabakoğlu, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ile birçok konuda iş birliğine gittiklerini kaydetti.

Ortak çalışmaların sürdüğünü bildiren Tabakoğu, "Gerek üniversitemizin olanaklarını gerekse teknoparkımızda hayata geçirilen çalışmaları kendilerine anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya'ya kalkınma hamlesine değer katacak destekler sağlayabiliriz. Bununla birlikte üniversite olarak, Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'deki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesi konusunda da bir köprü vazifesi üstlenebilir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska da Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik çalışmaları ve bu alandaki uzmanlığı ile bölgenin en önemli eğitim kurumlarından olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Özellikle teknopark konusundaki deneyimleri bizler için yol gösterici nitelikte. Bu verimli modeli ülkemize taşımak için Trakya Üniversitesinin bize sunduğu öneriler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ülkemize döndüğümüzde bu konudaki projelerimizi ve çalışma takvimimizi Başbakanımıza da aktararak hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz."

Heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Selimiye Camisi'ni gezdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptıNATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı

Edirne Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:23

Edirne Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Giray Eczanesi
Merkez
Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Bilge Nur Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.