YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı

07.08.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişeleri çıkışında arıza yapması nedeniyle üçüncü şeride bırakılan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.A'nın kullandığı 33 AJZ 105 plakalı otomobil, Akyazı gişeleri çıkışında arızalanınca sürücü otomobili üçüncü şeritte bırakarak araçtan ayrıldı.

Aynı istikamette ilerleyen E.M. idaresindeki yabancı plakalı cip, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak yan yattı, otomobil ise hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan E.M'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te gençler yaz spor okullarına akın ettiBilecik’te gençler yaz spor okullarına akın etti
Ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendiOrmanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi
Mücbir sebep çerçevesinden yararlanmak için son gün 31 EkimMücbir sebep çerçevesinden yararlanmak için son gün 31 Ekim
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu jip

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazartesi

Oğuz eczanesi
Adapazari
Hayat eczanesi
Akyazi
Gül eczanesi
Sapanca
Gülsüm eczanesi
Karasu
Vitamin eczanesi
Adapazari
Üstün eczanesi
Ferizli
Marmara eczanesi
Hendek
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.