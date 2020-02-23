Kuzey planlarında çalışmalar başlıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kuzey planları arsa malikleriyle Balıkpazarı kahvehaneler bölgesinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Gemlik’te çevre yolu üst kısımlarını kapsayan ve yaklaşık 850 dönümlük bir alanda çalışma yapılacak kuzey imar planları için vatandaşlardan muvafakatnameler alınmaya başlandı. Toplantıda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, planların 13 yıldır yılan hikayesine döndüğünü belirterek, yol açmak için ihale çalışmalarına hemen başlamaları gerektiğini söyledi. Kuzey planlarının yıllardan beri sorunlar yumağına dönüştüğünü belirten Sertaslan, “Kuzey planları yılan hikayesine dönmüştü. Bu planlarla siz meşgul oldunuz, sizin babalarınız da meşgul oldu ve böyle giderse çocuklarınız da meşgul olacak dedik ve bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda sözümüze büyük ölçüde itimat ettiniz. Eldeki kuş teldeki kuştan iyidir dediniz. Çok şükür biz de o toplantıdan çıkan sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bütün partilerin desteğiyle hallederek konuyu tekrar tapuları dağıtılan biçimde imara açılacak şekle getirdik” dedi.

Kuzey imar çalışmalarında belirli bir noktaya gelindiğini belirten Sertaslan, özellikle inşaat çalışmalarının başlaması için yol açma çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğine dikkat çekerken, “Tapuları dağıtılmış olan birinci etapta yol açmak için inşaat çalışmasına başlamamız gerekiyor. İhale sürecinin ardından yol açma çalışmalarına başlayacağız. Yollar belli olduktan sonra inşaat kodları verilebilir duruma gelecek ama her şeyden önemlisi ise, doğalgaz, su, elektrik ve Telekom altyapıları o bölgeden geçecek” diye konuştu.

Gemlik Belediyesi’nin bu yollardan çıkacak hafriyat için bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Sertaslan, “Yolların açılmasıyla beraber 300 bin metreküp hafriyat toprağı ortaya çıkacak. Bu hafriyatı eğer planlara yakın bir bölgede dökecek bir alan bulamazsak taşıma maliyeti yaklaşık 10 milyon lira tutuyor. Gemlik Belediyesi’nin durumunu da hepiniz biliyorsunuz. 13 yıldan beri bekliyorsunuz. Tapular dağıtılırken yapılması gereken bir işin yapılmamış olduğundan Gemlik Belediyesi yaklaşık 5 milyon lira gibi bir maliyet yükünün altına girecek. Bu planlarda süreç çok uzadı. Böyle plan çalışmalarında arazi sahiplerinden arazi üzerinde bulunan yapılar ve ağaçlar için muvafakatname alınır. Tapular dağıtılırken, bu evrak sizlerden alınmadığı için ödenmesi gereken paranın Gemlik Belediyesi kaynaklarından ödenmesi mümkün değil, bu miktarda bir ödemeyi belediyemizin ödemeye gücü yok” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kuzey planları arsa malikleri Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan muvafakatnameleri imzaladı.



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