Kuzeydoğu'ya hizmet verecek Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü açıldı

Ağrı, Kars ve Iğdır'a hizmet verecek Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle hizmete girdi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Iğdır'da hizmete giren bölge müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, tarım, ulaştırma, ormancılık, enerji, çevre, şehircilik, adalet, sağlık, turizm ve spor gibi farklı sektörlere hizmet sunduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerine de hizmet verdiklerini vurgulayan Coşkun, "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik kuvvetlerinin kara, hava ve denizlerde yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına 7/24 esasına göre askeri meteoroloji alanında sağlanan destek, yurt savunmasına kritik bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlamaktadır." dedi.

Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 bölge müdürlüğü, 81 ildeki müdürlükler ile sivil ve askeri 74 havaalanında yer alan Meydan Meteoroloji Müdürlükleriyle kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, Dünya Meteoroloji Örgütü başta olmak üzere alanındaki tüm uluslararası kuruluşlarda ülkeyi temsil eden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, havacılık sektörüne de uluslararası kurallara uygun hizmet verdiğini dile getirdi.

Iğdır'ın mikroklima koşulları ile zirai üretim konusunda geleceğin yıldızı ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni besleyecek bir tarımsal üretim üssü olmaya aday olduğunu aktaran Coşkun, "Sayın Bakanımız tarım yapılan her bölgeye önem vermektedir. Iğdır'daki tarım faaliyetlerinin zirai meteoroloji ve iklim değişikliği kapsamında yerinde desteklenmesi için talimat verilmesi bu vizyonun sonucudur. Tarımın temeli iklimdir, meteorolojidir. Ekim dikimden hasada, nakliyeden depolamaya kadar tarımsal üretimin her aşaması meteorolojik koşullardan etkilenmektedir." diye konuştu.

Coşkun, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçiye sağlanan hizmeti geliştirmek amacıyla kurdukları İklim ve Zirai Meteoroloji Daire Başkanlığının iklim değişikliği konusunda geliştirilen bilgilerin hayata geçirildiği bir merkez olacağını anlattı.

Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7/24 esasına göre erken uyarı ve hava tahmin hizmetlerini sürdürdüğüne değinerek, "Bu sayede meteorolojik afetlerden kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında ülkemiz ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan zirai meteoroloji, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, meteoroloji karakterli doğal afetler ve bunun gibi birçok çalışmalara hizmet etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim de 3 ay önce milletvekilleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün kurulmasını talep ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu talebi ilettiğimizde kendileri Bölge Müdürlüğü talebinin çok yerinde ve doğru olduğunu ve hızlıca sonuç alınması gerektiğini ifade ettiler. Sürecin hızlandırılmasında emeği geçen Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ekibine de teşekkür ediyorum. 3 ülkeye komşu olan Iğdır Ovamızın hak etiği önemi kazanması ve Bölge Müdürlüğü açılmasında sonsuz emekleri ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz."

Açılış sonrası Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi tırını gezdi, çocuklarla sohbet etti.

Törene, Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve davetliler katıldı.

