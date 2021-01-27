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Kuzeykent çocuk bakımevinde çalışmalar sürüyor

27.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyesi, Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi, Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda faaliyete başlayacak merkezde, oyun grupları, bitki yetiştirme alanları, mini hayvanat bahçesi, trafik eğitim parkuru ve serbest zaman alanları yer alacak.

İnşaat çalışmalarının yüzde 80 bittiği Kuzeykent Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesinde çalışmaları inceleyen Kastamınu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bürokratlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin Kastamonu için çok değerli olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Burası oyun grupları, mini bitki yetiştirme alanları, mini hayvanat bahçesi, trafik eğitim parkuru ve serbest zaman alanlarını kapsayan 1350 metrekarelik bahçe ve 1298 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Kapalı alanda ise 6 adet sınıf ve oyun salonu, 6 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu ve çok amaçlı salon yer alacak ve toplam 120 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Oyuncak kütüphanemizin sağlayacağı katkılardan daha önce bahsetmiştim. Hem ekonomik olarak ailelerin yükünü alacak, hem de imkanı olmayanlar buradan kitap ödünç alır gibi oyuncak alarak onları kullanabilecekler. Aynı zamanda burada birlikte oynama ve paylaşma alışkanlıklarını da edinecekler" dedi.

"Proje kısa zamanda bitecek"
Başkan Vidinlioğlu, oluşturulacak bitki yetiştirme alanlarının ve mini hayvanat bahçesinin çocukların gelişimi için de önemli olacağını belirterek, "Çocuklarımız üretmenin önemini kavrayacak ve bunun mutluluğunu yaşayacak, hayvan sevgisi ile büyüyecekler. Projemiz dediğimiz gibi yüzde 80 seviyesine geldi. İnşallah kısa bir zaman zarfında bitecek. Böylelikle çocuklarımız bu özel ve donanımlı eğitim yuvalarına inşallah salgın sürecini de atlatmış bir şekilde kavuşacaklar. Ben emeği geçen, destek veren herkese bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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