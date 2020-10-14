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KUZKA, personel alımı yapacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.10.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) faaliyet bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yayınlanan ilana göre, personel alımı kapsamında beş uzman ve bir de iç denetçi olmak üzere toplam 6 personel alınacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) faaliyet bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yayınlanan ilana göre, personel alımı kapsamında beş uzman ve bir de iç denetçi olmak üzere toplam 6 personel alınacak. Başvuru işlemleri ise 02-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden online olarakyapılacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilana göre “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 İç Denetçi ve 5 Uzman olmak üzere toplam 6 personel alımı yapılacak. Buna göre KUZKA, sınavda başarılı olan uzman personeli TR82 Bölgesi illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) uygun göreceği herhangi birinde, iç denetçiyi ise ajansın merkezi olan Kastamonu’da istihdam edecek.
02-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında ise sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 20 Kasım 2020 tarihinde ilan edilecek. KUZKA, iş başvurusunda bulunan adayları bilgilendirmek amacıyla 05 ve 12 Kasım 2020 tarihlerinde saat 20.00’da aynı içerikte iki webinar düzenlenecek. Webinarda adaylara kalkınma ajanslarının görev tanımları, çalışma usulleri, politika öncelikleri, personel alım ilanı başvuru süreci, başvuru koşulları ve evrakları, sözlü sınav aşaması, işe başlama, mali ve sosyal haklar, personel gelişim süreci vb. konularda adaylara bilgilendirme yapılacak. Webinara ilişkin bilgilendirme ise www.kuzka.gov.tr adresinden ve Ajansın sosyal medya hesaplarından aynı gün saat 13.00’da duyurulacak.

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Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
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