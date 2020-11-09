Lahanalarını henüz toplamayan çiftçiler iklim şartlarıyla yarışıyor

Muş’taki lahana üreticileri, etkili olan sağanağın ardından olası kar yağışı ihtimali üzerine tarladaki lahanalarını toplamaya başladı.

Kentte kış mevsiminin kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle çiftçiler için sezonun son demleri yaşanıyor. Kar yağışı bekleyen üreticiler, ürünlerinin kar altında kalmaması için iklim şartları ile kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Tarlada olgunlaşmasını bekledikleri lahanaları toplamaya başlayan çiftçiler, mahsulleri çevre il ve ilçelere gönderiyor.

Lahananın toplanma zamanının geldiğini ifade eden çiftçilerden Tarık Tekin, “Yavaş yavaş kışa girerken, kar yağışı öncesi tarladan son toplanan ürün lahanadır. Bizde kendi tarlamızda lahana hasadına başladık. Bu senenin çiftçilerimiz adına bol, bereketli bir sene olmasını diliyorum” dedi.

