Laodikeia Antik Kenti dezenfekte edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza attı. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte binlerce turisti ağırlayacak olan Laodikeia Antik Kenti, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için birçok çalışmaya imza atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle geçici süre kapalı tutulan antik kentte de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Özel koruyucu kıyafetler giyen ekipler ‘Kralların Kenti’ adıyla bilinen Antik Dönem’in cazibe merkezlerinden olan Laodikya Antik Kenti’ni yeni normal döneme geçişle beraber yeniden binlerce turisti ağırlamaya hazır hale getirdi. Ekipler, antik kent içerisinde yer alan Laodikya Kazı Evi, kazı heyetinde yer alan çalışanların dinlenme ve çalışma alanları, toplantı salonları ile İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Kutsal Haç Kilisesi’ni de dezenfekte etti.

