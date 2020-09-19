Lapseki’de Gaziler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma merasimi düzenlendi.

Hükumet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Lapseki Kaymakamlığı, Umurbey Ordonat Grup Komutanlığı, Lapseki Belediyesi ve gaziler adına çelenk koyuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’yla tören sona erdi.

Programa katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, gaziler, STK’lar ve vatandaşlar yer aldı. Ayrıca Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde davetlilere ikram verildi.

