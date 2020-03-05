Lapseki’de lise öğrencilerine yangın eğitimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Sivil Savunma Haftası" dolayısıyla lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılına devam eden Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde itfaiye erlerinin iştirakiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere her türlü acil olaya zamanında doğru bir şekilde müdahale etme, can ve mal kaybını asgarî seviyede düzeyde tutma, afet ve yangınlardan korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler itfaiye erleri tarafından okul bahçesinde yakılan ateşi söndürme çalışmalarını ilgiyle takip etti.

