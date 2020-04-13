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Larvalara karşılık mücadele başlatıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi, sivrisinek ve karasinek larvalarının Nisan ayı ile birlikte çoğalmaya başlamasına karşılık sivrisineklerin üreme alanları olan sazlıklar, dere yatakları, mezarlıklarda çalışmalarına hız kattı.Kırıkkale Belediyesi ilaçlama ekipleri sivrisineklerin üreme alanları olan sazlıklarda, dere yataklarında, şehir çevresindeki ahırlarda ve mezarlıklarda çalışmalarına hız kattı.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi, sivrisinek ve karasinek larvalarının Nisan ayı ile birlikte çoğalmaya başlamasına karşılık sivrisineklerin üreme alanları olan sazlıklar, dere yatakları, mezarlıklarda çalışmalarına hız kattı.
Kırıkkale Belediyesi ilaçlama ekipleri sivrisineklerin üreme alanları olan sazlıklarda, dere yataklarında, şehir çevresindeki ahırlarda ve mezarlıklarda çalışmalarına hız kattı. Bir taraftan Korana virüse karşı şehri adım adım gezerek dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, diğer yanda da haşereler ve uçkunlarla mücadele zamanı olan Nisan ayı ile birlikte bu yönde de çalışmalarına hız kattı. Ekipler vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz ayı geçirmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
"Genel ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi kontrolünde yapılan inceleme ve mahallerde yapılan tespitlerde sivrisinek üreme alanları tespit edilirken bu alanlarda ilaçlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Ekiplerce yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama çalışmalarını sürdüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmeleri” denildi.

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