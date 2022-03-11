Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

Liman Mahallesi 42 sokaktaki bir apartmanın girişinde bulunan otomobil lastik tamir dükkanına gelen vatandaşlar, kapalı olan iş yerinin camından baktıklarında tamirci Mustafa Korkmaz’ın hareketsiz yattığını gördüler.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın yalnız yaşadığı ve iş yerini evi gibi kullandığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz