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Lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu

11.03.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

Liman Mahallesi 42 sokaktaki bir apartmanın girişinde bulunan otomobil lastik tamir dükkanına gelen vatandaşlar, kapalı olan iş yerinin camından baktıklarında tamirci Mustafa Korkmaz’ın hareketsiz yattığını gördüler.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın yalnız yaşadığı ve iş yerini evi gibi kullandığı öğrenildi.

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