Lavanta ormanı Safranbolu'ya ekonomik değer katacak

AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan lavanta ormanının, turizmde yeni bir destinasyon oluşturmanın yanında ilçeye ekonomik değer katması da hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyasıyla Beştepeler bölgesinde 5 dönümlük bir alanda 10 bin fidan dikilerek oluşturulan orman, ilk ürünlerini verdi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı altın ile eş değer olduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da bilinen ve yılda yaklaşık 20 kilogram üretilen safranla önemli ekonomik girdi sağlanan Safranbolu'da, yine kozmetik ve temizlik sanayisinde kullanılan lavantanın üretimiyle de yeni ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak yetiştirildiği Safranbolu ilçesine adını da veren safrana alternatif olarak yetiştirilen lavanta ormanı, ilçede yeni bir turizm destinasyonu da oluşturdu.