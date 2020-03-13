YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi

Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi

AMASYA HABERLERİ  | 13.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek’te hayata geçirilen ’Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlandı.2019 yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve Göynücek Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında Lavanta ekilmesi planlanan arazi temizlenerek lavanta ekimine hazır hale getirildi.

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek’te hayata geçirilen ’Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlandı.
2019 yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve Göynücek Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında Lavanta ekilmesi planlanan arazi temizlenerek lavanta ekimine hazır hale getirildi. Lavanta fidelerinin ekimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Proje kapsamında atıl durumda olan köy binası tamir edilerek 45 çiftçiye teorik ve uygulamalı olarak ekim-dikim-bakım-hasat süreçleri üzerinde eğitim verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların küresel korku yaşamalarına neden oluyor"

Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların küresel korku yaşamalarına neden oluyor"

TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu

TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu

Amasya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:51
İkindi
16:10
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Amasya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Müjde Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
Kerem Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.