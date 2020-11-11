Lazio'ya koronavirüs testlerinde sahtekarlık suçlaması!

İtalya Serie A ekibi Lazio, ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Roma ekibi, oyuncularının koronavirüs testlerinde manipülasyon yapmış olabileceği şüphesiyle inceleniyor.

İtalya'da adli makamlar, Güney İtalya'nın Avellino kentindeki laboratuvarın baş sorumlusu Massimiliano Taccone hakkında soruşturma başlattı.

SAHAYA ÇIKMALARI SAĞLANDI

Lazio oyuncularının test sonuçlarını veren laboravutarın, Ciro Immobile dahil olmak üzere bazı isimlerin sahaya çıkabilmeleri için sonuçları değiştirdiği iddia ediliyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; adli yetkililer bu laboratuvarın uzmanlarca incelenmesini istiyor.

Roma şehrinin polisi de şimdiden Lazio tesislerinde incelemeye başladı ve test sonuçlarına dair tüm belgelere el koydu. Polisin hedeflerinin başında Immobile'nin test sonuçları yer alıyor.

DÖNDÜ VE GOL ATTI

Ciro Immobile, 27 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için Club Brugge'e karşı forma giyemedi. 3 gün sonra Avellino'daki laboratuvarda test yaptıran forvetin sonuçları negatif çıktı.

Bu sayede Torino maçına çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu, 4-3 kazandıkları maçta bir de gol atmıştı.

