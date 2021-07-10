LeasePlan Türkiye elektrikli araçları filosuna kattı

İSTANBUL (AA) - LeasePlan Türkiye, Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğündeki elektrikli araç üreticisi MG markasının, ZS EV model elektrikli araçlarını filosuna dahil etti

LeasePlan Türkiye açıklamasına göre, LeasePlan Türkiye’nin sıfır emisyona sahip yeni araçları, şirketin çevrim içi kiralama kanalı olan tiklakirala.com ve tüm diğer satış kanallarında da kullanıma sunuldu.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "LeasePlan olarak elektrikli araçlar alanında öncü bir kimliğimiz bulunuyor. Özellikle 2018 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden bir tanesiyiz. Global yapılanmamızla 2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz.

Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik. Cazip SUV tasarımı, kısa şarj süresi ve tatminkar menzil özellikleriyle ön plana çıkan MG elektrikli araçları hem online kiralama kanalımız 'tiklakirala.com'da hem de tüm satış kanallarımızda müşterilerimize sunmaya başladık. MG iyi bir marka ve bizzat kullanarak denediğim ZS EV de iyi bir araç. Ayrıca LeasePlan Türkiye olarak, MG’nin Türkiye’deki temsilcisi Doğan Trend Otomotiv ile her zaman iyi bir iş ortaklığımız oldu. Hem müşterilerimiz hem MG hem de LeasePlan Türkiye açısından kazan kazan anlayışının olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyoruz"

LeasePlan Türkiye olarak elektrikli araç teknolojisiyle tanışmak isteyen müşterilere kapsamlı çözümler sunduklarını da aktaran Oktay, "Şarj olanakları konusunda soru işareti yaşayan müşterilere tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyor ve dilerlerse ofis ya da evlerine şarj üniteleri kurulması konusunda hizmet veriyoruz. Yüzde 100 elektrikli teknolojisini merak eden kullanıcılarımıza sunduğumuz test sürüşü imkanı ile aldığımız yorumlar çok olumlu. Daha sürdürülebilir bir dünya ve yeni yeni canlanmaya başlayan Türkiye elektrikli araç pazarı dönüşümünü hızlandırmak için, öncü ve somut adımlar atmış olmaktan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Konu elektrikli olunca kartlar yeniden dağıtılıyor"

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Dağtekin ise LeasePlan ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İngiliz MG markasının sahibi olan SAIC, elektrikli otomobillerde dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli otomobil teknolojisini iyi bilen ve yüksek montanlı üretim gerçekleştiren bir markanın temsilciliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni bir markayı rekabetçi pazara sahip bir ülkeye getirmek zor fakat konu elektrikli otomobiller olunca kartlar yeniden dağıtılıyor. Biz de bu alanda öncü olmayı hedefledik. Özellikle çevre dostu kurumsal şirketler için MG ZS EV modelinin çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.

MG Türkiye olarak elektrikli otomobillerin artık ulaşılabilir olduğunu da kanıtladık. Sadece yüzde 100 elektrikli otomobil değil, plug-in hibritler ve mild hibritler de pazarda önemli bir yere sahip. MG özelinde çok kısa bir zaman içinde plug-in hibrit modeli EHS ile premium MARVEL-R modelini de Türkiye’ye getireceğiz. Söz konusu modellerin, Türkiye pazarında özellikle kurumsal müşterilerimiz için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Doğan Trend Otomotiv olarak, MG’nin ağırlıklı olarak elektrikliye odaklanmış bir ürün gamını Türkiye’ye sunmaya devam edeceğiz."

Dağtekin, elektrikli otomobillerin kiralanmaları için müşterilere özel bir yaklaşım sunmanın önem arz ettiğini ifade ederek, yeni bir enerji modeli ile karşılaşan kullanıcılara elektrikli araçların özelliklerini ve avantajlarını soru işareti bırakmayacak şekilde anlatmak gerektiğini dile getirdi.

