LeasePlan Türkiye'nin Bilgi İşlem Direktörlüğü'ne Esra Yılmaz atandı

İSTANBUL (AA) - LeasePlan Türkiye'nin Bilgi İşlem Direktörlüğü'ne Esra Yılmaz getirildi.

LeasePlan Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatı boyunca LeasePlan Türkiye içinde ve dışında farklı bilgi işlem rolleri üstlenen Esra Yılmaz, çok sayıda global proje grubuna da dahil olarak bilgi işlem, dijital dönüşüm ve inovasyon konularındaki yetkinliğini bu projelere aktardı.

Çalışma hayatına 2005 yılında Ericsson'da proje yöneticisi olarak adım atan Yılmaz, 2008 yılında ise LeasePlan Türkiye ailesine katıldı. Bilgi işlem biriminde iş analisti olarak göreve başlayan Yılmaz, 2011 yılında bilgi işlem müdür yardımcılığı, 3 yıl sonra ise bilgi işlem müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kasım 2017'den beri iş analizi, yazılım, iş zekası, sistem destek gibi tüm bilgi işlem birimlerinde departman yöneticisi olarak görev yapan Esra Yılmaz, LeasePlan Türkiye'deki çalışmalarına Bilgi İşlem Direktörü olarak devam edecek.

