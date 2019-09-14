Leipzig 1 - 1 Bayern Münih (Bundesliga)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45+3. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.
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