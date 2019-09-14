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Leipzig 1 - 1 Bayern Münih (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 14.09.2019 22:32 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 4. haftasında RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Leipzig 1 - 1 Bayern Münih (Bundesliga)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45+3. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih leipzig Bundesliga

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