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Lennon’un yıllık ücreti

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Hes kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon’un anlaşma şartları belli oldu.Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon’a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon’a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak.

Lennon’un yıllık ücreti

Hes kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon’un anlaşma şartları belli oldu.
Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon’a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.
Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon’a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor’un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Lennon’un yıllık ücreti

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Kocasinan
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Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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