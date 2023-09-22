Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti açılışa sütyensiz geldi! Sosyal medyada sansürledi

Chanel, Dior, Balenciaga, Versace, Gucci ve daha birçok markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Vittoria Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor. Genç model şu sıralar özel hayatıyla da gündemde.

Adı son olarak ABD'li model Gigi Hadid ile anılan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun gönlünü İtalyan model Vittoria Ceretti'ye kaptırdığı iddia ediliyordu. Güzel model bu iddiaların gölgesinde Milano Moda Haftası kapsamında Palazzo Reale'de düzenlenen Luigi & Iango Unveiled Sergisi'nin açılışına katıldı.

Gecede üstü tamamen şeffaf olan ve sütyen tercih etmeyen güzel model dudak uçuklattı.



Açık göğüsleriyle bol bol poz veren Vittoria Ceretti bu pozları sosyal medyada paylaşırken ise sansürlemeyi tercih etti. Güzel model meme uçlarına siyah kalp emojisi koyarak dikkat çekti.

