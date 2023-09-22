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  4. Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti açılışa sütyensiz geldi! Sosyal medyada sansürledi

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti açılışa sütyensiz geldi! Sosyal medyada sansürledi

22.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşındaki kız arkadaşı, gösterişli gecede üstü şeffaf olan elbisesiyle olay oldu. Meme uçlarını kapamayan ve sütyensiz olarak fiziğini sergileyen genç model Vittoria Ceretti, Instagram'da ise o pozlarını sansürledi.

Chanel, Dior, Balenciaga, Versace, Gucci ve daha birçok markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Vittoria Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor. Genç model şu sıralar özel hayatıyla da gündemde.

Adı son olarak ABD'li model Gigi Hadid ile anılan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun gönlünü İtalyan model Vittoria Ceretti'ye kaptırdığı iddia ediliyordu. Güzel model bu iddiaların gölgesinde Milano Moda Haftası kapsamında Palazzo Reale'de düzenlenen Luigi & Iango Unveiled Sergisi'nin açılışına katıldı.

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Gecede üstü tamamen şeffaf olan ve sütyen tercih etmeyen güzel model dudak uçuklattı.

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Açık göğüsleriyle bol bol poz veren Vittoria Ceretti bu pozları sosyal medyada paylaşırken ise sansürlemeyi tercih etti. Güzel model meme uçlarına siyah kalp emojisi koyarak dikkat çekti.

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