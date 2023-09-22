Bianca Censori yine sokaklarda ilginç kıyafetiyle dolaştı! Etrafını sardılar...

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in her yere yanında götürdüğü eşi Bianco Censori son dönemde kıyafetleriyle gündemde. İtalya'da para cezası tehdidiyle karşı karşıya Bianca Censori tarzından ödün vermiyor.

Kanye West'in eski çalışanıyken bir anda hayatının kadını olan Bianca Censori Floransa'da büyük bir kalabalığın dikkatini çekti.

Etrafı kendisine hayran hayran bakan insanlarla çevrili olan Censori, parlak külotlu çorap ve sivri topuklu ayakkabılarla tasarlanmış daracık bir mayo içinde fiziğini sergiledi.

Rapçi Avustralyalı eşini yönlendirerek kıyafetinin fotoğraflarını çekerken nasıl poz vermesi gerektiği konusunda talimatlar verdi. O anlar TikTok ve Instagram'da yayınlandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere "Hepsi bir sosyal deney gibi" yorumları geldi.

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