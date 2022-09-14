LG buzdolabının ilk ürünleri Pınar'dan

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 03 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile, Teknosa, Media Markt ve LG Brandshop'lardan alınan belirli model buzdolaplarına PınarOnline'da geçerli 250 TL değerinde alışveriş kuponu hediye ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, alışveriş kuponu kazanan tüketicilere, bir de 499 TL değerinde, Schafer Zwilling markalı saklama kabı armağan ediliyor. Kampanyaya katılarak hediye kuponu ve saklama kabına sahip olmak isteyen tüketicilerin 8 Ekim tarihine kadar lg'nin kampanyayla ilgili internet sitesine girerek belirtilen bilgileri doldurmaları gerekiyor.

- LG buzdolabı ilk günkü tazeliği uzun süre koruyor

Sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak yiyecekleri 7 güne kadar daha taze saklayan LG Linear Cooling özelliğinin yanı sıra, eşit ve hızlı performansıyla içecekler daha soğuk ve yiyecekler daha taze tutan DoorCooling+™ teknolojisine sahip buzdolaplarıyla, tüketicilerin sebze ve meyveleri ilk günkü tazeliği ile tüketmesini sağlayan LG buzdolapları, dört aşamalı akıllı filtre sistemi, harici fanı ve ince tasarımıyla kötü kokuları gideriyor. Ayrıca, yiyeceklerin daha temiz koşullarda daha taze saklanmasını sağlıyor.

Buz çözme süresini ortadan kaldıran Fresh 0 Zone, Multi Air Flow özelliği ile hızlı ve eşit soğutma sağlayan LG buzdolapları, ThinQ™ ile, kullanıcılar evde değilken bile akıllı telefonlarından buzdolaplarını kontrol edebiliyor ve arıza teşhisi yapabiliyor.

- LG ile enerji tasarrufu

LG buzdolaplarında bulunan ve geleneksel kompresörlere göre daha az bileşen içeren LG Inverter Lineer Kompresörü, daha az sürtünme noktasına sahip olduğu için daha az ses çıkarmasının yanı sıra, yüzde 32'ye kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

Buzdolabı modelleri ve hediyeleri ise şu şekilde: "GR-F802HLHU.APZPLTK 250 TL Değerinde PınarOnline Hediye Çeki ve 499 TL Değerinde Schafer Zwilling Saklama Kabı,GR-H802HLHJ.APZPLTK 250 TL Değerinde PınarOnline Hediye Çeki ve 499 TL Değerinde Schafer Zwilling Saklama Kabı,GR-H802HQHJ.ASWPLTK 250 TL Değerinde PınarOnline Hediye Çeki ve 499 TL Değerinde Schafer Zwilling Saklama Kabı,GN-H702HLHU.APZPLTK 250 TL Değerinde PınarOnline Hediye Çeki ve 499 TL Değerinde Schafer Zwilling Saklama Kabı"

