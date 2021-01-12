LG, "Gelecek Konuşmaları"nda yeni çağda açık inovasyonun değerini tartıştı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) Başkanı ve Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Dr. I.P. Park, "Dijital dönüşüm çağında daha iyi bir yaşam için yenilik söz konusu olduğunda yapılacak her şey takım çalışması, iş birliği ve birlikte çalışma ile alakalıdır." ifadesini kullandı.

LG, sanal olarak gerçekleştirilen "Gelecek Konuşmaları"nda teknoloji liderleriyle yeni çağda açık inovasyonun değerini tartıştı.

LG Başkanı ve Teknoloji Üst Yöneticisi Dr. I.P. Park, sosyal mesafe çağında şirketin açık inovasyon vizyonunu paylaşmak için tamamen dijital olarak gerçekleştirilen CES 2021'deki sanal sahnede, LG Future Talk'un sunucusu olarak, şirketin en son teknolojik atılımlarının altında yatan ilkenin açık inovasyon olduğuna işaret etti.

Park, çalıştıkları kategorilerdeki tüm ürün ve hizmetleri birbirine bağlayarak tüketicilere tatmin edici bir kullanıcı deneyimi ve eşsiz bir kolaylık sağlayacak ekosistem geliştirmeye yönelik heyecan verici planlarının ana hatlarını çizdi.

Tüm bunların, sadece yapay zeka kapasitesi ve bağlantısallığı olan birbirinden farklı araçlar ve cihazlarla olmadığına işaret eden Park, "Daha çok LG ve iş ortaklarının birlikte çalışarak hizmet verdikleri kişilere sunduklarını genişletmek, iyileştirmek ve değer katmak için bir ekosistem oluşturmakla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.