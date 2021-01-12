LG UltraGear küresel e-spordaki varlığını Gen.G ile genişletiyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), e-spor endüstrisinin dünya çapında gelişmesini desteklemeye ve oyunseverler tarafından çok beğenilen ultragear oyun monitörlerini geliştirmeye devam edecek.

LG'den açıklamaya göre, LG, dünyanın en büyük e-spor kuruluşlarından biri olan Gen.G Esports (Gen.G) ile yaptığı ortaklıkla hızla büyüyen küresel e-spor endüstrisindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Gen.G ve LG, LG'nin oyun monitörü UltraGear'ın da desteğiyle uluslararası düzeyde e-spor sahnesini daha da geliştirmek için iş birliği yapacak.

Forbes'un "2020 En Değerli E-spor Şirketleri" listesinde 6'ncı sırada yer alan Gen.G, dünyanın önemli e-spor pazarları olarak gösterilen ABD, Güney Kore ve Çin'den 8 profesyonel takımın sahibi olmasının yanı sıra bu takımların yönetimini de üstleniyor.

Her bir takım, oldukça popüler çok oyunculu oyunlardan olan League of Legends, Overwatch ve PlayerUnknown's Battlegrounds'ta uzman. Gen.G ayrıca, yenilikçi e-spor eğitim programları sunan ve geleceğin oyun ve e-spor sektör liderlerinin gelişimini teşvik eden Gen.G Global Academy'yi Gen.G Vakfı aracılığıyla da destekliyor.