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LGS 2023 ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS için geri sayım başladı

17.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tarihi ve sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alındı. Sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde yayımlanacak. Peki, LGS 2023 ne zaman? LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?

LGS 2023 ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS için geri sayım başladı

LGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri için açıklama bekliyor. LGS sınav yerleri ve LGS sınav tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte detaylar...

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav girişe belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alacak.

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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