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  4. LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? MEB.gov.tr ile LGS sınav giriş yeri bilgisi!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? MEB.gov.tr ile LGS sınav giriş yeri bilgisi!

02.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav belgesi için yapılan araştırmalar Liselere Giriş Sistemi sınav tarihinin yaklaşması ile hız kazandı. Sınav 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumunda öğrencilere 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumun süresi 80 dakika, soru sayısı ise 40 olacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Meb.gov.tr ile 2023 LGS sınav giriş belgesi ekranı...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? MEB.gov.tr ile LGS sınav giriş yeri bilgisi!

LGS sınav belgesi ile ilgili araştırmalar 4 Haziran 2023 Pazar gününün yaklaşması ile birlikte hız kazandı. 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından adaylar sınav yerlerini Bakanlığın internet sitesinden öğrenebiliyor. LGS sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte LGS giriş belgesi ekranı...

LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI!

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi. Sınav giriş belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alıyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS KAÇ DAKİKA 2023?

LGS sınavına dair yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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