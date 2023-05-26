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LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2023 YAYIMLANDI! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB E-OKUL ekranı ile sorgulama

26.05.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav giriş yerlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı duyuru ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını ilan etti. Sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde erişime açılmış durumda. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2023 YAYIMLANDI! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB E-OKUL ekranı ile sorgulama

LGS sınav yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruda bulunan lise öğrencisi adaylarının merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. LGS sınav yerleri ve LGS sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi. Sınav giriş belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alıyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.


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