LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS lise sonuçlarının ardından gözler tercihlerde

LGS tercih kılavuzu için araştırmalar başladı. LGS 2023 yılında 4 Haziran'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Sonuçlar bugün erişime açıldı. Şimdi sıra LGS tercih aşamasında. En son yapılan LGS tercihleri 4 Temmuz tarihinde başlamış ve 20 Temmuz'da sona ermişti.
LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.
LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılıyor.