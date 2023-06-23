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LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS lise sonuçlarının ardından gözler tercihlerde

23.06.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu ve lise okul puanları araştırılıyor. LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklandı. 4 Haziran tarihinde sınava giren öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyorlar. Şimdi gözler LGS tercihlerine çevrildi. Peki, lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS lise sonuçlarının ardından gözler tercihlerde

LGS tercih kılavuzu için araştırmalar başladı. LGS 2023 yılında 4 Haziran'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Sonuçlar bugün erişime açıldı. Şimdi sıra LGS tercih aşamasında. En son yapılan LGS tercihleri 4 Temmuz tarihinde başlamış ve 20 Temmuz'da sona ermişti.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılıyor.

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