LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilere stres ve kaygı uyarısı

19 salgınıyla mücadele edilen bu günlerde öğrencilerin daha çok sınav stresi ve kaygı yaşayabileceğini belirtti.

Çocuk Gelişimi Danışmanı Şeyma Akgün yaptığı açıklamada sınav kaygısının öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlandığını belirterek; “Unutulmamalıdır ki yeteri kadar kaygının güdülenmeyi olumlu etkilediği ve normal olduğu bilinmelidir. Burada bahsedilen kaygı sınavla ilgili zihninde oluşan olumsuz imaj vücudunda oluşan fiziksel değişimler; kas çarpıntısı nefes alışverişte hızlanma, kaslarda gerginlik, ellerin titremesi, bulanık görme veya ‘Davranışsal Belirtiler’ olan öfke nöbetleri, ani sinir patlamaları, ağlama krizleri, sınavı yarıda bırakma gibi davranışsal problemlerdir” dedi.

Çocuklarda görülen sınav kaygısının nedenlerine de değinen Şeyma Akgün: “Öncelikli olarak sınavın çocuğun yaş ve gelişimine uygun olarak öneminin belirlenmediği ve geç çalışılmaya başlandığını öngörürüz. Bunun dışında yeterince çalışmış olmamak, konuların bitirilmemesi, yanlış beslenme, olumsuz düşünme, çocuğun saygı göremediği ve kendini ifade edemediği bir ev ortamı sınav kaygısını artıran başlıca etmenlerdir” dedi.