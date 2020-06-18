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LGS’de Düzce’de ilk 10 sıraya giren öğrencilere Başkan Özlü’den tablet

DÜZCE HABERLERİ  | 18.06.2020 17:52 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

LGS’de Düzce’de ilk 10 sıraya giren öğrencilere Başkan Özlü’den tablet

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) gireceklere başarılar dileyerek, LGS’de Düzce’de ilk 10 sırada yer alan öğrencileri tablet bilgisayarla ödüllendireceğini açıkladı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yayımladığı mesajda LGS’ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınavda Düzce’de ilk 10 sırada yer alan öğrencileri tablet bilgisayar ile ödüllendireceğini duyurdu. Başkan Özlü, “20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) de tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu önemli sınava Düzce’mizden de öğrencimiz katılacak. Her bir evladımız bizim için önemlidir. Onların LGS sınavında, salgın hastalığın yol açtığı moral bozukluklarına rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.
Başarının tek kriterinin sınavlar olmadığını belirten Özlü, “Elbette sonuç ne olursa olsun, bu sınav her evladımız için hiçbir şeyin sonu değil, aksine başlangıcı olacaktır. Başarının tek kriteri sınavlar değildir. Sınavlar sadece bir aşamadır. Sınav süreçleri; eğitimin olağan parçalarıdır. Anne babalarının da sınav sonuçlarını bu şekilde değerlendirmelerini ümit ediyorum” diye konuştu.
Sınavda Düzce’de ilk 10 sırada yer alan öğrencilere tablet hediye edeceğini de ifade eden Dr. Faruk Özlü, “Ben de Düzce Belediye Başkanı olarak, LGS’de Düzce’de ilk 10 sırada yer alan çocuklarımızı ‘tablet bilgisayarla’ ödüllendireceğim. Bu mütevazı desteğin; öğrencilerimizi teşvik ve motive edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle öğrenci velilerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen çocukların morallerini yüksek tutunuz. Onları her zaman takdir ediniz. ‘Eğer kazanamazsan şöyle şöyle olur’ demek yerine, ‘senin için hayırlısı neyse o olsun’ deyiniz. LGS’de tüm çocuklarımıza tekrar başarılar diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

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